Умер отец Петра Порошенко

https://static.news.ru/photo/5f5e9a28-afb1-11ea-bd1c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Порошенко Фото: EuropeanSolidarity.official/facebook.com

Отец бывшего украинского лидера Петра Порошенко Алексей Порошенко скончался на 85-м году жизни. Эту информацию подтвердили в пресс-служба партии экс-президента «Европейская солидарность».

Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко, — говорится в сообщении пресс-службы.

В партии отметили, что Алексей Порошенко всю свою жизнь посвятил служению Украине и её развитию. Предположительно, у отца экс-президента произошёл инсульт. Дата похорон и место прощания с украинским политическим деятелем пока не объявлены.

Как отмечает РИА Новости, в 2009 году Алексей Порошенко получил звание Героя Украины. Он долгое время был депутатом Винницкого областного совета, членом постоянной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса.

Ранее, как писал NEWS.ru, апелляционный суд Киева пригласил экс-президента Петра Порошенко как свидетеля по делу о государственной измене Виктора Януковича, руководившего Украиной до 2014 года. Пятый президент Украины отказался комментировать обвинения в политическом преследовании Януковича, а также информацию о требованиях американского вице-президента Джо Байдена назначить генпрокурором Юрия Луценко.