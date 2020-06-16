Умер отец Петра Порошенко

Отец бывшего украинского лидера Петра Порошенко Алексей Порошенко скончался на 85-м году жизни. Эту информацию подтвердили в пресс-служба партии экс-президента «Европейская солидарность».
Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко, — говорится в сообщении пресс-службы.
В партии отметили, что Алексей Порошенко всю свою жизнь посвятил служению Украине и её развитию. Предположительно, у отца экс-президента произошёл инсульт. Дата похорон и место прощания с украинским политическим деятелем пока не объявлены.
Как
Ранее, как писал NEWS.ru, апелляционный суд Киева пригласил экс-президента Петра Порошенко как свидетеля по делу о государственной измене Виктора Януковича, руководившего Украиной до 2014 года. Пятый президент Украины отказался комментировать обвинения в политическом преследовании Януковича, а также информацию о требованиях американского вице-президента Джо Байдена назначить генпрокурором Юрия Луценко.
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