https://static.news.ru/photo/787b89c8-cb4e-11e9-97d5-fa163e074e61_660.jpg Ханс Раусинг Фото: Wikimedia

Сын производителя упаковок Tetra Pak Рубена Раусинга Ханс, благодаря которому семейный бизнес вышел на транснациональный уровень, умер в возрасте 93 лет.

Раусинг умер в ночь на 30 августа с своём доме в Англии, передаёт телеканал SVT со ссылкой на заявление родственников.

Ханс Раусинг возглавил Tetra Pak в начале 1950-х годов и вывел тетраэдрические упаковки для продуктов на мировой рынок. Картонные пакеты для молока позволили бизнесмену превратить семейную фирму в транснациональную корпорацию.

Ранее News.ru писал, что основатель американской правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн скончался в возрасте 96 лет в США. Бернштейн основал в 1978 году три правозащитные группы, которые через 10 лет были объединены в Human Rights Watch.