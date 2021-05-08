Умер основатель компании Vans

https://static.news.ru/photo/43f5b22c-afeb-11eb-a802-96000091f725_660.jpg Пол Ван Дорен (Paul Van Doren) Фото: Скриншот с видео/Stevevandoren/instagram.com

Пол Ван Дорен, один из основателей компании Vans, скончался на 91-м году жизни. Выпускающая спортивную обувь и одежду фирма сообщила об этом в своём Instagram-аккаунте.

Причина смерти не уточняется. Ван Дорена в публикации Vans назвали настоящим новатором. Его смелость в подходе к дизайну и маркетингу, а также талант в работе с цифрами стали причиной того, что маленький семейный бизнес превратился в известный по всему миру бренд, гласит сообщение компании.

Vans выразила соболезнования всем родным и близким покойного, а также сотрудникам компании, которые своим трудом поддержали начинания Пола Ван Дорена.

Спасибо за всё, Пол. Тебя будет сильно не хватать, — говорится в сообщении Vans.

Пол Ван Дорен вместе с братом Джеймсом и партнёрами основал компанию The Van Doren Rubber в Калифорнии в 1966 году. Сокращённое название Vans — производное от фамилии Ван Дорен — придумали в 70-х годах.

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