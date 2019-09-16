https://static.news.ru/photo/049b3e6e-d87c-11e9-9900-fa163e074e61_660.jpg Луиджи Колани Фото: Uli Deck/dpa/Global Look Press

Немецкий промышленный дизайнер Луиджи Колани умер в результате тяжёлой болезни в возрасте 91 года.

Колани родился в Берлине в 1928 году. Изучал скульптуру и живопись в Университете Сорбонна, информирует Bild.

Он стал известен благодаря округлым и аэродинамичным формам в дизайне. Автор разрабатывал дизайн автомобилей, самолётов, велосипедов, наручных часов, мобильных телефонов, флаконов для духов и много другого.

Концертный рояль Schimmel Pegasus и зеркальная камера Canon T-90 являются одними из его самых известных работ.

Как ранее писал News.ru, американская актриса и певица Филлис Ньюман скончалась в возрасте 86 лет.