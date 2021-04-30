Умер министр молодежи и спорта Азербайджана

https://static.news.ru/photo/627a8d0c-aa06-11eb-ab9a-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: www.globallookpress.com / Bernd Thissen

В Азербайджане умер министр молодёжи и спорта республики Азад Рагимов. Ему было 56 лет. Об этом сообщила официальный представитель министерства Самая Мамедова.

Несколько минут назад мы потеряли старшего брата, наставника, нашего министра. Без вас будет очень сложно, — написала Мамедова на своей странице в Facebook.

По имеющимся данным, Рагимов умер после продолжительной болезни. Известно, что ранее у министра диагностировали рак лёгких. Последние несколько месяцев он лечился в США.

Должность министра молодежи и спорта Азербайджана Рагимов занимал с 206 года.