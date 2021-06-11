Умер лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси

В возрасте 85 лет скончался обладатель Нобелевской премии по химии, японский учёный Эйити Нэгиси. Об этом сообщается на сайте американского университета Пердью, штат Индиана, где работал учёный.
Эйити Нэгиси
Нэгиси родился в 1935 году в городе Чанчунь. В 1958 году окончил бакалавриат по направлению «Органическая химия» Токийского университета.
Ранее стало известно, что Нобелевский комитет включил президента Владимира Путина в список кандидатов на премию мира. Кандидатуру российского лидера выдвинул писатель Сергей Комков.