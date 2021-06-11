Умер лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси

https://static.news.ru/photo/50070d9c-caec-11eb-9c7f-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: AFP 2021 / ANDERS WIKLUND

В возрасте 85 лет скончался обладатель Нобелевской премии по химии, японский учёный Эйити Нэгиси. Об этом сообщается на сайте американского университета Пердью, штат Индиана, где работал учёный.

Эйити Нэгиси получил Нобелевскую премию в 2010 году совместно с американским коллегой Ричардом Хеком и ещё одним японцем Акирой Судзуки. Химики были удостоены награды за разработку новых методов синтеза сложных органических соединений.

Нэгиси родился в 1935 году в городе Чанчунь. В 1958 году окончил бакалавриат по направлению «Органическая химия» Токийского университета.

Ранее стало известно, что Нобелевский комитет включил президента Владимира Путина в список кандидатов на премию мира. Кандидатуру российского лидера выдвинул писатель Сергей Комков.