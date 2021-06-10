Умер глава Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ

https://static.news.ru/photo/2a3b6e9e-ca26-11eb-97e1-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: caliber.az

Архиепископ Юакинский и Азербайджанский Александр (Ищеин) умер на 69-м году. Это произошло в четверг, 10 июня, сообщается на сайте Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

В сообщении епархии говорится , что архиепископ умер после продолжительной болезни. Знакомый со священнослужителем директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев в беседе с РИА Новости сообщил , что причиной смерти мог стать коронавирус.

Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр родился в 1952 году в Ярославле. В 1975 году был пострижен в монашество. В течение четырёх лет был настоятелем Успенского храма в Моздоке и благочинным Северной Осетии. В 1988 году был возведён в сан архимандрита.

С 1995 года являлся настоятелем кафедрального собора Рождества Богородицы в Баку и благочинным церквей Азербайджана. В 1998 году был избран Священным Синодом РПЦ епископом Бакинским и Прикаспийским. В 2012 году был возведён в сан архиепископа.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) рассказал о происхождении коронавируса. Он в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что COVID-19 произвели в лаборатории, подчеркнув, что это его личное мнение, а не позиция РПЦ.