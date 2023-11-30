Умер Генри Киссинджер: как дожил до 100 лет, что говорил о РФ, слова Путина Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет

Фото: Daniel Vogl/dpa/Global Look Press

Генри Киссинджер

Бывший госсекретарь США и советник по национальной безопасности Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет, сообщила организация Kissinger Associates. Что о нем известно?

Кто такой Генри Киссинджер

Генри Киссинджер родился в баварском городе Фюрт 27 мая 1923 года. В 1938 году, спасаясь от преследования нацистов, семья эмигрировала в США, поселившись в Нью-Йорке. Идея вывезти всех родных из Германии принадлежала матери Киссинджера. Окончив среднюю школу, он принял решение поступить в Нью-Йоркский колледж, где изучал бухгалтерский учет. В 1943 году Киссинджер был призван в армию, не успев окончить учебу. В этом же году он получил американское гражданство. В 1950 году Киссинджер окончил Гарвардский колледж, получив степень бакалавра искусств. В 1954–1971 годах преподавал в Гарвардском университете, где был руководителем проектов, в том числе программы по оборонным исследованиям, созданной для консультаций высших военных лиц и политиков.

Его политическая карьера началась в конце 1960-х годов. До этого Киссинджер был консультантом-экспертом по вопросам безопасности при президентах Дуайте Эйзенхауэре, Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне и сотрудничал с Агентством по разоружению и контролю над вооружением.

Фото: White House/Consolidated News Photos/Global Look Press Генри Киссинджер, 9 апреля 1969 г.

В 1969 году Киссинджер стал советником по национальной безопасности США и занимал эту должность до 1975 года. С сентября 1973 года параллельно работал государственным секретарем. С этого поста он ушел в 1977 году.

Киссинджер внес значительный вклад в заключение Четырехстороннего соглашения по Западному Берлину в 1971 году, Парижских соглашений о прекращении военных действий и восстановлении мира во Вьетнаме в 1973 году, за что был удостоен Нобелевской премии мира.

Он неоднократно приезжал в Россию и встречался несколько раз с Владимиром Путиным. Политик считал, что «к России нужно относиться как к важному элементу в новой системе глобального равновесия», а «баланс между Россией и США укрепит стабильность в мире».

Что известно о смерти Киссинджера

В организации Kissinger Associates пояснили, что Киссинджер умер в своем доме. У него осталась супруга, с которой они прожили вместе 50 лет.

«Доктор Генри Киссинджер умер сегодня в своем доме в Коннектикуте <...>. У Киссинджера осталась жена Нэнси Магиннес Киссинджер, с которой они прожили почти 50 лет», — говорилось в заявлении.

При этом точная причина смерти и дата похорон не называется.

«Считающийся одним из величайших государственных деятелей Америки, доктор Киссинджер регулярно консультировался с американскими президентами обеих политических партий и множеством иностранных лидеров после того, как он закончил государственную службу в 1977 году», — отмечается в заявлении.

В чем секрет долголетия Киссинджера

Журналисты Washington Post 27 мая 2023 года опубликовали статью о долголетии политика. Бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт назвал трудоголизм главным секретом его жизни. Он вспомнил, как во время совместного написания книги о будущем искусственного интеллекта Киссинджер вставал рано утром и работал до поздней ночи, делая перерывы лишь для обеда с семьей.

Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press Генри Киссинджер, 25.10.2023 г.

«Долголетие моего отца кажется чудом, особенно если учесть его отношение к собственному здоровью в течение всей сознательной жизни. Его режим состоял из диеты, в значительной степени состоявшей из братвурста и венских шницелей, напряжённой карьеры, во время которой приходилось принимать тяжелейшие решения, и любви к спорту, но лишь в качестве болельщика — сам он им никогда не занимался», — рассказал сын политика Дэвид Киссинджер.

Как отреагировали в России на смерть Киссинджера

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким Киссинджера и назвал экс-госсекретаря США выдающимся дипломатом, а также мудрым и дальновидным деятелем, говорится на сайте Кремля.

«Ушел из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель, на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всем мире. С именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности, выйти на важнейшие советско-американские договорённости, способствовавшие укреплению глобальной безопасности», — заявил российский лидер.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru объяснил, что Киссинджер стремился занимать объективную позицию, выгодную прежде всего для Вашингтона, но при этом учитывал интересы СССР и позднее России.

«Из всех госсекретарей США, которые промелькнули перед нашими глазами лет за 50, Киссинджер запомнился больше всего. Он запомнился тем, что стремился занимать объективную позицию, выгодную прежде всего для США, но при этом учитывал интересы СССР и позднее России. По сравнению с последующими это был государственный человек. Киссинджер действовал и в интересах страны, и международного сообщества в целом», — сказал сенатор.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своих социальных сетях написал, что Киссинджер всегда старался учитывать реалии, а не только следовать канонам политики США.

«Умер Генри Киссинджер. Он многие годы преданно служил своей стране. В то же время он был прагматиком, который учитывал реалии, а не только следовал канонам американской внешней политики. Сейчас не осталось и следа от таких людей, как он, в администрации США и в западном мире», — отметил Медведев.

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