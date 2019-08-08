https://static.news.ru/photo/2d8f528e-b9f4-11e9-ba58-fa163e074e61_660.jpg Жан-Пьер Моки Фото: Nasser Berzane/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французский кинорежиссёр Жан-Пьер Моки умер на 91-м году жизни. Об этом сообщил его сын.

Жан-Пьер Моки умер дома сегодня днём ​​в 15:00, — рассказал его сын агентству France-Presse.

Моки снял более 60 фильмов с Жераром Депардье, Пьером Ришаром и Бурвилем в главных ролях. Он также неоднократно выступал сценаристом, монтажёром, продюсером и актёром.

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