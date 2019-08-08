Французский кинорежиссёр Жан-Пьер Моки умер на 91-м году жизни. Об этом сообщил его сын.
Жан-Пьер Моки умер дома сегодня днём в 15:00, — рассказал его сын агентству France-Presse.
Моки снял более 60 фильмов с Жераром Депардье, Пьером Ришаром и Бурвилем в главных ролях. Он также неоднократно выступал сценаристом, монтажёром, продюсером и актёром.
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