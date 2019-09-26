https://static.news.ru/photo/463a95ba-e045-11e9-b85f-fa163e074e61_660.jpg Жак Ширак Фото: Potier/Steph/Global Look Press

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на семью политика.

Угас сегодня утром в окружении близких. Спокойно, — рассказал зять Ширака Фредерик Сала-Бару.

Экс-глава Пятой республики руководил страной с 1995 по 2007 год. Он заинтересовался политикой сразу после учёбы и службы в армии. В начале свой политической карьеры он занимал пост министра сельского хозяйства. В 1974 году стал премьер-министром Франции. С 1977 года и до первого избрания президентом был мэром Парижа. На эту должность он переизбирался три раза.

В 2011 году его признали виновным в хищении бюджетных средств и превышении должностных полномочий и приговорили к двум годам лишения свободы условно. По версии следствия, Ширак создал десятки фиктивных рабочих мест в мэрии, а выделяемые средства перечислял в фонд своей партии.

Ранее News.ru писал, что член национальной сборной США по дзюдо Джек Хаттон скончался на 25-м году жизни. Причина смерти молодого человека не уточняется. Известно, что он мечтал принять участие в Олимпиаде в Токио в 2020 году.