Бывший президент Франции Жак Ширак скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщило агентство
Угас сегодня утром в окружении близких. Спокойно, — рассказал зять Ширака Фредерик Сала-Бару.
Экс-глава Пятой республики руководил страной с 1995 по 2007 год. Он заинтересовался политикой сразу после учёбы и службы в армии. В начале свой политической карьеры он занимал пост министра сельского хозяйства. В 1974 году стал премьер-министром Франции. С 1977 года и до первого избрания президентом был мэром Парижа. На эту должность он переизбирался три раза.
В 2011 году его признали виновным в хищении бюджетных средств и превышении должностных полномочий и приговорили к двум годам лишения свободы условно. По версии следствия, Ширак создал десятки фиктивных рабочих мест в мэрии, а выделяемые средства перечислял в фонд своей партии.
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