https://static.news.ru/photo/ccd8f85a-696f-11eb-bc9c-96000091f725_660.jpg Джордж Шульц Фото: imago stock&people/www.imago-images.de/Global Look Press

На 101-м году жизни умер экс-госсекретарь США Джордж Шульц. Об этом сообщается в заявлении Гуверовского института при Стэнфордском университете.

Шульц работал министром труда в администрации Ричарда Никсона, после чего стал директором Административно-бюджетного управления президента США. С мая 1972-го по май 1974 года был министром финансов. Пост главного дипломата президента Рейгана Шульц занимал с 1982 по 1989 год.

Шульц умер в своём доме в кампусе Стэнфорда, сказал Джефф Маршнер, директор по связям со СМИ Стэнфордского института Гувера, информирует LA Times.

Экс-госсекретарь провёл последние годы, преподавая экономику в Стэнфордском университете. Он был одним из самых выдающихся сторонников снижения риска ядерной войны в стране.

Ранее сообщалось, что экс-президент СССР Михаил Горбачёв поздравил бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца со 100-летним юбилеем. Он пожелал ему «всего доброго» и отметил, что годы их совместной работы стали поворотными в деле прекращения холодной войны.

89-летний экс-президент СССР вспомнил, как много раз встречался с Шульцем, как они вели «многочасовые беседы, спорили, искали решения очень сложных вопросов». При этом, по его словам, они говорили о будущем, о мире, в котором будут жить следующие поколения, и находили общий язык. Горбачёв отдал должное работе Шульца и в последующие годы, поблагодарил его за отстаивание мира без ядерного оружия.

Как писал NEWS.ru, скончался поэт и прозаик, член Союза писателей Москвы и Союза художников России Виктор Коваль. Ему было 73 года. Об этом на своей официальной странице в социальной сети написал поэт Сергей Гандлевский. Он вместе с Ковалем и другими известными авторами был участником творческой группы «Альманах». Коваль родился в 1947 году. В молодые годы работал актёром, играл в кино. Окончил художественно-графический факультет Московского полиграфического института. Также писатель иллюстрировал книги и журналы. Начал заниматься поэзией в начале 1970-х годов, входил в поэтическую группу «Альманах». Членами этого объединения кроме указанных Коваля и Гандлевского были Михаил Айзенберг, Лев Рубинштейн и не только.