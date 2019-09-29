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Бывший правитель султаната Келантан и отец экс-правителя Малайзии Мухаммада V — султан Исмаил Петра — умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщила Оксана Воеводина, в недавнем прошлом приходившаяся покойному невесткой.

О смерти бывшего свёкра мисс Москва — 2015 написала на своей странице в Instagram .

Исмаил Петра умер утром 28 сентября в одной из больниц Кота-Бару. Несколько лет назад он перенёс инсульт.

Как писал News.ru, в июле Воеводина развелась с Мухаммадом, хотя ранее слухи об этом опровергались.

Причиной развода 49-летнего монарха с 26-летней моделью из РФ стали подозрения Мухаммада, что родившийся в мае этого года первенец Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра не является его сыном.