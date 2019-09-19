https://static.news.ru/photo/7cd7bec6-daf1-11e9-b926-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Shun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али скончался в одной из больниц Саудовской Аравии в возрасте 83 лет.

Он умер после продолжительной болезни, — передаёт телеканал Euronews.

Зин аль-Абидин бен Али руководил Тунисом с 1987-го до 2011 года, но после «жасминовой революции» бежал в Саудовскую Аравию. По некоторым данным, из Центрального банка Туниса он взял с собой полторы тонны золота.

Как писал News.ru, 25 июля в военной больнице Туниса скончался 92-летний глава Тунисской Республики Бежи Каид Эс-Себси.