Умер автор гимна Латинской Америки Сесар Иселья

В Аргентине умер композитор Сесар Иселья. Ему было 82 года.
Как сообщили в Министерстве культуры страны, покойный был одним из величайших представителей местного фольклора и создателем «незабываемых песен».
Композитор умер в Буэнос-Айресе. По данным издания Nacion, мужчина
В числе прочего Иселья является автором неофициального гимна Латинской Америки Canción con todos («Песня со всеми») . Песня была написана в 1969 году. Автором текста является поэт Армандо Техада Гомес.
Ранее NEWS.ru сообщил, что в России умер актёр Василий Лановой. Ему было 87 лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стал коронавирус.