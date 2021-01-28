Умер автор гимна Латинской Америки Сесар Иселья

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В ряде стран мира в пятницу наблюдается сбой в работе социальной сети Twitter. Об этом сообщает портал Downdetector.

По данным ресурса, отслеживающего работу популярных сервисов, наибольшее количество проблем с Twitter у пользователей из США. Также плохо работает сеть в Великобритании и Японии. От россиян жалоб на работу Twitter...