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Умер автор гимна Латинской Америки Сесар Иселья

04:11, 29 января 2021 19
Фото: Wikipedia.org

В Аргентине умер композитор Сесар Иселья. Ему было 82 года.

Как сообщили в Министерстве культуры страны, покойный был одним из величайших представителей местного фольклора и создателем «незабываемых песен».

Композитор умер в Буэнос-Айресе. По данным издания Nacion, мужчина страдал от хронической кардиопатии.

В числе прочего Иселья является автором неофициального гимна Латинской Америки Canción con todos («Песня со всеми») . Песня была написана в 1969 году. Автором текста является поэт Армандо Техада Гомес.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в России умер актёр Василий Лановой. Ему было 87 лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стал коронавирус.

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