Умер актер театра и кино Минкевич, сыгравший более 150 ролей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Польше на 80-м году жизни 9 апреля умер актер театра и кино Гжегож Минкевич, пишут местные СМИ. За свою карьеру он сыграл более 150 ролей. Причина смерти не называется, похороны артиста состоятся 16 апреля.

Минкевич родился в 1945 году, актерский факультет Государственного театрального училища в Варшаве закончил в 1967 году и сразу вышел на сцену. Сниматься в кино он начал еще во время учебы. Минкевич играл в фильмах «Банда» и хоррор-комедии «Мир ужаса», «Алхимик». Российскому зрители хорошо знаком по киноленте «Кентервильское привидение» (1968).

Ранее представители Союза кинематографистов России сообщили, что актриса и народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова, известная по фильму «Женитьба Бальзаминова», скончалась на 93-м году жизни. По данным объединения, причиной ее смерти стала продолжительная болезнь. В Гильдии актеров кино подчеркнули, что Конюхова навсегда останется в памяти россиян яркой, талантливой и любимой актрисой.

Заслуженный артист России и дрессировщик Андрей Клыков умер 9 апреля на 58-м году жизни. Широкую популярность он обрел благодаря сериалу «Улицы разбитых фонарей».

Также стало известно о смерти заслуженного работника культуры России актера Юрия Ваксмана. Артист скончался на 63-м году жизни. За свою карьеру Ваксман исполнил более 100 различных ролей, в том числе в театре и кино. Зрителям он запомнился по роли Николая Гросмана в сериале «Молодежка».