Ульянов призвал НАТО осознать, что Альянс сам сделал Россию соседом Ульянов: Столтенбергу пора понять, что именно НАТО сделала Россию соседом

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Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу стоит признать, что именно Альянс сделал Россию своим соседом, заявил в Telegram-канале постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, организация сама это сотворила, когда расширилась на восток.

Извините, но чтобы быть точным, ему надо было бы признать, что именно НАТО сделало Россию своим соседом, расширившись на восток, — написал Ульянов.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что у России нет намерения вступать в военный конфликт с НАТО или странами — членами Североатлантического альянса. Вопрос о готовности Альянса к подобному столкновению надо в первую очередь адресовать Блоку, подчеркнул он.

Кроме того, Грушко отмечал, что отношения России и НАТО «предсказуемо и преднамеренно» ухудшаются, поскольку Вашингтон и Брюссель довели все каналы диалога до критически низкого уровня. Дипломат добавил, что Альянс развязал гибридную войну против Москвы.

Замглавы МИД также говорил, что любая угроза безопасности России со стороны НАТО не останется без ответа. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который предупредил, что последствия в случае возможных интервенций против Москвы будут трагичными.