https://static.news.ru/photo/f53e42a0-36d0-11ea-ae91-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ульянов Фото: Amb_Ulyanov/twitter.com

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал запуск Великобританией, Германий и Францией механизма по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Он отметил, что «европейская тройка» действует «из лучших побуждений», стремясь сохранить сделку. При этом предпринимаемые ею меры не связаны с американской политикой максимального давления.

Хотелось бы надеяться, что этот шаг не осложнит ситуацию ещё больше, — написал Ульянов в Twitter.

Евротройка решила задействовать Механизм разрешения споров,

по п.36 #СВПД . Она заявила, что это сделано «с добрыми намерениями» ради спасения яд.сделки и не связано с амер. политикой максимального давления. Хотелось бы надеяться, что этот шаг не осложнит ситуацию ещё больше. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) 14 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил возможность замены СВПД новым соглашением на условиях президента США Дональда Трампа. По его словам, это может стать хорошим выходом из сложившейся ситуации, поскольку хозяин Белого дома — «отличный делец».