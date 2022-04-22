Улицу посольства России в Праге переименовали в улицу Украинских Героев

Часть улицы Коруновачни в шестом районе Праги, на которой расположено посольство РФ в Чехии, переименована в улицу Украинских Героев. Руководители мэрии и муниципалитета района Прага-6 установили там таблички с новым названием, пишет издание aktualne.cz.

Мы собрались здесь, чтобы отметить невероятное мужество украинских бойцов, которые защищают не только Украину, но и всю Европу, — заявил инициатор переименования, представитель муниципалитета Либор Бездек.

В церемонии установки приняли участие мэр Праги Зденек Гржиб, посол Украины Евгений Перебийнос и представители посольств Литвы, Латвии, Эстонии, Словакии и Польши.

25 марта городской совет Праги утвердил инициативу муниципалитета района Прага-6 переименовать в улицу Украинских Героев часть улицы Коруновачни, на которой расположено российское дипломатическое представительство. Одновременно было одобрено решение назвать небольшой мост вблизи посольства РФ именем украинского сапёра Виталия Скакуна, погибшего 24 февраля.

В феврале 2020 года пражская площадь Под Каштанами была переименована в площадь Бориса Немцова, после чего находящееся там российское представительство приняло решение о «переезде». Как пояснили в самой дипмиссии, на улице Коруновачни официально находится консульский отдел, в то время как само посольство было «приписано» к площади Под Каштанами. После её переименования было отдано предпочтение историческому адресу.

Представители российской оппозиции после этого заявили, что эта ситуация наглядно показала, насколько оппозиционер Немцов даже после смерти неприятен российским властям. Однако их оппоненты указывали и на политическую подоплёку решения пражской мэрии, которая решила увековечить российского политика в названии именно той площади, где расположено посольство РФ.