«Улетела вместе с кошкой»: женщина организовала свои похороны в космосе Останки жительницы Англии и ее кошки развеяли на высоте 30 км над Землей

Жительница британского города Барнсли по имени Элизабет была похоронена необычным способом — ее прах развеяли на высоте более 100 000 футов над Землей (примерно 30 км). Вместе с женщиной в последнее путешествие отправилась ее умершая кошка, передает Daily Mail.

Как утверждает издание, британка страдала от заболевания сердца. Врачи прогнозировали ей два года жизни, однако она скончалась раньше — через два месяца после своего дня рождения. Перед своей кончиной британка успела договориться о том, чтобы ее прах развеяли в стратосфере. Это стало ее последним желанием.

Родственники почившей повиновались ее воле и договорились с фирмой, которая предоставляет услугу космической прощальной церемонии. Услуга «Космический мемориал» стоит порядка 2950 фунтов стерлингов. Она включает в себя видеосопровождение и создание страницы памяти на веб-сайте.

Согласно данным издания, вместе с Элизабет в космос был отправлен прах ее кошки Хлои. Как рассказали родственники женщины, при жизни Элизабет была заядлой путешественницей и объездила много стран мира, поэтому ей осталось исследовать всего одно направление — открытый космос.

Она была щедрым человеком, без вопросов помогала семье и друзьям. Ее желанием было, чтобы ее прах был отправлен в космос, — рассказала сестра женщины по имени Джин.

Уточняется, что церемония прощания состоялась в октябре 2023 года. Прах Элизабет и кошки Хлои подняли на высоту более 100 000 футов над Землей с помощью стратосферного аэростата. На устройство прикрепили крупное фото покойной. Процесс был снят на видео. Как утверждают представители компании, после этого случая спрос на услугу вырос в несколько раз.

Ранее был назван главный научный итог полета Юрия Гагарина в космос. По мнению летчика-космонавта Андрея Борисенко, было много вопросов, как тело перенесет невесомость, к которой невозможно подготовиться на Земле. Полет Гагарина стал первым шагом для человечества в освоении космоса, Вселенной, первым шагом на пути к другим звездам, резюмировал он.