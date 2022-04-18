«Укропы бегут»: Кадыров заявил об освобождении «Азовстали» «уже сегодня»

Российские военнослужащие «уже сегодня» добьют бандеровцев в Мариуполе и полностью возьмут под контроль металлургический комбинат «Азовсталь», заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. Ранее руководитель ДНР Денис Пушилин сообщил о штурме завода, где находится «последнее пристанище» националистов.

Сегодня мы добьём бандеровцев в Мариуполе и заберём полностью «Азовсталь». В остальных населённых пунктах сами бегут укропы. Так что сегодня-завтра. Недолго осталось шайтанам. После продолжим ловить их в Киеве, Харькове, где бы они ни были. Они наших детей и женщин убивают, наших воинов убивают. Их Родина не простит, их мы не простим, — сказал Кадыров.

17 апреля Минобороны РФ предложило боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам, заблокированным в Мариуполе, прекратить боевые действия и сдаться. Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев указал на то, что боевикам гарантируется сохранение жизни. Однако украинские военные отказались от предложения и продолжили боевые действия.

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин 19 апреля заявил, что специалисты группы, подобранные для штурма территории комбината «Азовсталь», приступили к работе. По его словам, в этой операции Москва помогает ДНР авиацией и артиллерией.

При этом глава ДНР Денис Пушилин добавил, что главной задачей спецоперации на металлургическом комбинате «Азовсталь» является освобождение его от украинских боевиков в максимально сжатые сроки. Он добавил, что сейчас там находится «последнее пристанище» националистов в Мариуполе.