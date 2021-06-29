«Укрепляют красные линии»: эксперт объяснил смысл санкций против России

Ограничительные меры Евросоюза являются практическим измерением политики сдерживания, которая не позволит России двигаться в сторону достижения её целей. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил руководитель Группы стратегических оценок Института мировой экономики и Международных отношений РАН Сергей Уткин.

Со стороны ЕС [стоит] задача продемонстрировать, что он не отступает от той политической линии, которая ранее проводилась. Что касается эффекта, в общем есть достаточно широкое понимание того, что санкции к изменению политики России не приводят, но по мнению ряда специалистов, они укрепляют определённые красные линии и [вводятся] на будущее, — пояснил эксперт.

На Западе считают, что санкционные механизмы укрепляют как минимум нынешний сложившийся шаткий баланс, а если санкций не будет, то от России можно ожидать более прямолинейных действий.

Эксперт подчеркнул, что нет никаких оснований для появления нового тренда на улучшение отношений между Евросоюзом и Россией. При этом нет ничего, что бы указывало на ускорение процесса ухудшения этих отношений.

Уткин считает, что ситуация может измениться из-за Белоруссии. В Евросоюзе убеждены, что ограничительные меры против Минска могут стать символом неприятия политики белорусских властей и инструментом для изменения ситуации в республике.

Это очень опасная тема, очень конфликтная, которая возвращает нас в тематику цветных революций. Это очень активно развиваемая линия в ЕС, она может повлиять на отношения с Россией, — добавил специалист.

Отвечая на вопрос, когда наступит предел введения ограничительных мер против России, Уткин отметил, что санкции нельзя сравнивать с чаном воды определённого объёма, который можно заполнить до краёв и остановиться.

Так же как и вся жизнь не стоит на месте, так же это санкционное поле — оно не стоит на месте. Нет какого-то определённого предела, до которого можно довести и больше ничего придумать нельзя будет, — подытожил эксперт.

Ранее официальный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в своём блоге, что варианты новых санкций против России будут подготовлены в ближайшие недели и месяцы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва соразмерно ответит на любые санкции Евросоюза и в Брюсселе известно об этом.