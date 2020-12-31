Украинцы на Новый год предпочли Путина Зеленскому

https://static.news.ru/photo/a96f6f60-4d28-11eb-9972-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В новогоднюю ночь поздравление президента России Владимира Путина на YouTube стало популярнее среди украинцев, чем обращение главы Украины Владимира Зеленского.

Согласно запросам украинцев в Google за 31 декабря, фраза «с новым годом 2021» вдвое обошла аналогичную на украинском языке по количеству запросов. Кроме того, в десятке самых популярных имеются два русскоязычных выражения: «Новый год 2021» и «с наступающим». На четвёртом и пятом местах расположились запросы «московское время» и «Пугачёва». А запрос «поздравление Путина 2021» занял седьмое место, тогда как запроса на поздравление от Зеленского в топ-10 не оказалось вовсе, передаёт «Страна.ua».

Отмечается, что в украинских трендах видеохостинга YouTube сформировалась подборка из роликов, которые украинцы чаще смотрели в праздничные дни. Здесь российское телевизионное шоу «Голубой огонёк» на телеканале «Россия 1» обошло новогодний выпуск украинского «Вечернего квартала».

В целом среди основных трендов Google на Украине за 2020 год много российского и русскоязычного контента. Та же ситуация наблюдалась и в 2019 году.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам страны. Первым поздравление увидели жители Камчатки, где уже наступила полночь. В этом году обращение президента продлилось шесть минут и стало самым длинным из подобных выступлений.

Путин пожелал жителям России в 2021 году крепкого здоровья, веры, надежды и любви. Он поблагодарил россиян за единение, которое позволяет сохранять чувство локтя и помогает РФ быть одной большой семьёй. Российский лидер предложил россиянам помечтать о самом светлом — о мире и благополучии, счастье и радости для всех, кто рядом и кто дорог. Президент добавил, что желает всем гражданам страны крепкого здоровья, веры, надежды и любви.