Украину вынудят отказаться от черного списка «спонсоров войны» Reuters: на Украину надавили из-за списка «спонсоров войны»

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине предстоит отказаться от так называемого списка «международных спонсоров войны» из-за давления со стороны Китая и Франции, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Речь может идти, в частности, о торговых сетях Auchan и Leroy Merlin.

Журналисты агентства также напомнили, что Китай в феврале потребовал исключить из черного списка 14 компаний, а Пекин является крупнейшим потребителем украинского зерна. По мнению авторов материала, Украина постепенно лишается международной поддержки, поэтому ей придется отказаться от тактики «позорного столба».

Ранее Киев утверждал, что список «спонсоров войны» заставит международный бизнес уйти из России. В него были внесены бельгийские, немецкие, грузинские, британские, американские и многие другие компании. Например, строительная Knauf, табачные Philip Morris International и Japan Tobacco International, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющая платформой онлайн-коммерции AliExpress, британская компания Unilever и прочие представители крупного бизнеса.

На днях Министерство юстиции Украины приняло решение о закрытии сайта со списком компаний, которые Киев называл «международными спонсорами войны». Реестром занималось антикоррупционное агентство, а в сам список попало множество крупных иностранных компаний, таких как Mars, Unilever и Auchan.

По данным агентства, причиной закрытия интернет-ресурса стало отсутствие четкой нормативной базы — публичное размещение списка от имени властей Украины без урегулирования по линии законодательного уровня неприемлемо, сочли в министерстве. Уточняется, что при попытке перехода на сайт будет происходить переадресация на портал, где содержится перечень государственных санкций.