Украину все ближе подводят к ядерной бомбе Сегодня — снаряды с урановой начинкой, завтра — технология обогащения урана

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На Украине анонсировали новую розовую мечту: самолично производить обогащенный уран для АЭС Европы, дабы те отказались наконец от недемократичного российского топлива. Между тем таким как бы благим намерением дорога в ад выложена, в атомный. Понятно, что в Киеве по-прежнему мечтают о создании возможностей для производств собственного ядерного оружия. И уже завтра там могут появиться с западной подачи десятки центрифуг для процесса обогащения урана, а значит, и создания сырья для производства ядерного оружия.

А тут еще замминистра обороны Великобритании Аннабель Горди порадовала свидомых вояк обещанием передать им боеприпасы с обедненным ураном, то есть дополнительной пробивной силы. Скорее всего, речь идет о снарядах с длинным кодовым названием для английских танков «Челленджер-2». Это, конечно, не ядерное оружие, но по последствиям сравнимое с грязной бомбой.

Прекрасно известно, что одной из причин начала СВО стала тяга киевских властей к ядерному оружию. Изначально речь тогда шла о возможности создания так называемой грязной бомбы, состряпанной из отходов АЭС и способной причинить немалый ущерб природной среде. Создать мертвящее плутониевое покрывало на больших площадях.

И вот ныне чем хуже идут дела у ВСУ, тем громче звучат намеки на желание команды Зеленского и ее западных покровителей получить в свое распоряжение нечто куда более мощное, чем даже умные ракеты GLSDB. Громкие заявления о выходе из положений Будапештского протокола, который никем так и не был ратифицирован, это уже вчерашний день. Но вот новый украинский посол в Германии дает понять, что только ядерное оружие гарантирует безопасность его страны.

А бывший командующий сухопутными войсками Польши некий генерал Скшипчак заявляет, что вообще уже не исключает наличия ядерного оружия у Украины, поскольку, мол, у этой страны есть АЭС, специалисты, лаборатории, специальное ноу-хау. Иными словами, все предпосылки для ядерного прорыва на месте.

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Весьма примечательно, что в НАТО постоянно используют отставных генералов для разного рода резких, на грани серьезного фола заявлений. С одной стороны, с ветеранов взятки гладки. Но с другой, все-таки люди они компетентные, приобщенные в свое время к самым страшным секретам. А потому и к словам их многие прислушиваются, полагая, что им позволено говорить много больше, чем коллегам при должностях.

Понятно, что информационные вбросы типа заявления польского генерала могут восприниматься даже как прикрытие для прямой тайной передачи ядерных боеприпасов киевским властям. И хоть такая ситуация выглядит ныне абсолютно фантастической, но в Великобритании уже шли явно спекулятивные дискуссии на сей счет, радостно подхваченные на берегах Днепра.

Что касается раздуваемых технических возможностей нынешней Украины произвести собственные ядерные вооружения, то тут надо помнить одно: на территории нынешней Украины никогда в советские времена ядерные боеголовки не производились. Да, в этой советской республике некоторые виды оружия массового поражения были, конечно, размещены. Вот только к ним местное руководство не имело никакого отношения. Оружие находилось под централизованным контролем, причем даже его охрана не подчинялась никому на Украине.

Нет, на нынешней Украине есть функционирующие АЭС, а в Харькове, видимо, еще работает известный физический научно-исследовательский институт с квалифицированным персоналом. Но никакого опыта производства даже просто обогащенного урана в республике не было и нет. А потому сами центрифуги для обогащения урана и прочие технические ноу-хау могут быть привнесены в страну только извне.

Впрочем, тот же Скшипчак не зря отмечает, что, мол, ныне никто не запретит украинцам иметь такие вооружения. Притом, что страна присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Но ремарка показательна. На Иран, который только заподозрили в желании создать ядерное оружие, давно наложили серьезные санкции. А вот к Израилю, фактически доказано владеющему ядерными боеголовками, никаких санкций применено не было. Просто по старой заповеди: что позволено Юпитеру, не позволено быку.

Теперь начинаются пляски с ядерными бубнами вокруг Украины, которая-де сама может произвести чудо-оружие. Это, кстати, еще одна причина довести СВО до конца с полной демилитаризацией.