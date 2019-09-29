https://static.news.ru/photo/5f4eabc8-e319-11e9-93b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков предложил Киеву рассмотреть вопрос о полном восстановлении транспортного сообщения с Крымом. По его словам, запуск официальных пассажирских перевозок на границе с полуостровом станет плюсом для украинцев.

Так сенатор прокомментировал словам украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, заявившего, что Украина строит на обеих ведущих в Крым дорогах в Чонгаре и Каланчаке контрольные пункты и транспортные хабы.

Украина могла бы восстановить движение всех видов транспорта, включая автобусное, автомобильное, железнодорожное, авиасообщение. Нам они этим одолжение не сделают, зато создадут хорошие условия для граждан своей страны, чтобы они могли ездить в Крым на отдых, к родственникам, в деловых целях и прочее, — цитирует сенатора РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что Сергей Цеков предложил Украине войти в состав России. По его словам, это самый «быстрый и реальный метод» воссоединения с Крымом. Сенатор подчеркнул, что полуостров стал частью России согласно волеизъявлению крымчан, поэтому у украинских властей нет никаких шансов вернуть его. Цеков считает, что Украина неизбежно встанет на путь интеграции с Российской Федерацией.