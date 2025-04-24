Украину призвали сблизиться с США Telegraph: Великобритания призвала Украину сблизить позицию с США по конфликту

Фото: Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Британские дипломаты призвали украинскую сторону сблизиться с позицией США в вопросе урегулирования конфликта, пишет Telegraph. По данным аналитиков, они специально использовали встречи в Лондоне, чтобы протолкнуть эту идею.

Хотя Великобритания поддерживает позицию Киева, дипломаты использовали встречи в Лондоне в среду, чтобы призвать украинцев приблизиться к предложению, представленному Вашингтоном, — говорится в статье.

Авторы материала отметили, что США вряд ли вернутся за стол переговоров, если не увидят прогресса в ближайшие дни. При этом, указывают источники, Великобритания, Франция и Германия «выступили единым фронтом» против заявления американского лидера Дональда Трампа признать Крым российским до достижения соглашения о прекращении огня.

Ранее спецпосланник главы Белого дома Кит Келлог оценил итоги переговоров с украинской стороной в Лондоне. Политик расценил встречу как позитивную. Келлог отметил, что настало время двигаться вперед в обсуждении предложений по урегулированию украинского конфликта.

Трамп в свою очередь заявил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Глава США намерен пообщаться с российским лидером в мае.