Украину призвали готовиться к худшему сценарию по «Северному потоку — 2»

Украинцы должны готовиться к худшему сценарию по «Северному потоку — 2». Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» экс-посол Украины в США и во Франции Олег Шамшур.

Надо быть реалистами. Обсуждение этой проблематики на саммите Меркель и Байдена как раз показало, что влияние этого обсуждения на судьбу газопровода, на место в нём Украины, оно в принципе нулевое, — подчеркнул дипломат.

Эксперт считает, что Соединённые Штаты и Германия просто зафиксировали свои разногласия, а также пообещали учесть интересы Украины. Однако ничего не изменилось. При этом Киев, по его словам, может помешать запуску российского газопровода. Для этого нужны новые американские санкции или ограничения со стороны ЕС на этапе его сертификации.

Ранее стало известно, что запуск «Северного потока — 2» не должен лишить Украину статуса газового транзитёра, это единственная позиция, касающаяся проекта, по которой у США и Германии совпадают мнения. В остальном Вашингтон и Берлин имеют разногласия, заявили на совместной пресс-конференции американский президент Джо Байден и немецкий канцлер Ангела Меркель.