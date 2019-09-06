Украина заплатит за переход к стандартам НАТО проблемами демографии и распространением СПИДа в стране. Такую точку зрения высказал политолог Араик Степанян.
По его мнению, прозападные настроения, которые наблюдаются на Украине в последние 15–20 лет, приведут страну к полному краху.
В доказательство своих убеждений Степанян продемонстрировал фотографию, на которой изображены боевые трансгендеры США,
Вы в эту армию мужчин нетрадиционной ориентации хотите идти? Вы хотите ваш украинский народ опорочить, опозорить и в итоге СПИД распространить, поставить точку на демографии? — задался вопросом возмущённый политолог.
Ранее News.ru писал о том, что на официальном сайте главы украинского государства появилась петиция, в которой президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ. В тексте петиции говорится, что она создана в связи с неоднократным неадекватным поведением Зеленского. Кроме того, его просят пройти проверку в независимой наркологической лаборатории.