https://static.news.ru/photo/312a3240-b307-11e9-9c85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина заплатит за переход к стандартам НАТО проблемами демографии и распространением СПИДа в стране. Такую точку зрения высказал политолог Араик Степанян.

По его мнению, прозападные настроения, которые наблюдаются на Украине в последние 15–20 лет, приведут страну к полному краху.

В доказательство своих убеждений Степанян продемонстрировал фотографию, на которой изображены боевые трансгендеры США, сообщает «ПолитНавигатор».

Вы в эту армию мужчин нетрадиционной ориентации хотите идти? Вы хотите ваш украинский народ опорочить, опозорить и в итоге СПИД распространить, поставить точку на демографии? — задался вопросом возмущённый политолог.

Ранее News.ru писал о том, что на официальном сайте главы украинского государства появилась петиция, в которой президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ. В тексте петиции говорится, что она создана в связи с неоднократным неадекватным поведением Зеленского. Кроме того, его просят пройти проверку в независимой наркологической лаборатории.