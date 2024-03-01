Украину предупредили о потере новых территорий после ухода из Авдеевки InfoBRICS: Украина потеряет новые территории после сдачи Авдеевки

Фото: МО Украины

Украина потеряет новые территории после отступления из Авдеевки, и происходить это будет быстрее, чем прежде, пишет издание infoBRICS со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. Высокопоставленный американский чиновник считает, что Вашингтону необходимо оказать помощь Киеву, иначе уже «через месяц или два» Россия добьется очередных успехов. По его словам, это может произойти не только на востоке Украины, но и даже на юге.

Если они по-прежнему не получат поддержки от Соединенных Штатов, то через месяц или два очень вероятно, что русские добьются больших территориальных завоеваний и добьются большего успеха на украинских фронтах, — передает издание слова Кирби.

По мнению исследователя геополитики и политической экономии из Каира Ахмеда Аделя, Украина может избежать потери территорий, если начнет мирные переговоры с Россией. Вместе с тем он выразил уверенность, что Киев не пойдет на этот шаг и продолжит вести боевые действия в надежде на помощь Запада.

Ранее журналист Ричард Энгл также предрек Украине потерю территорий. По его словам, усугубляет ситуацию то, что солдаты ВСУ массово жалуются на критическую нехватку снарядов, из-за чего отказываются от атак.