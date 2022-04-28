Украину предложили привлечь к трибуналу после задержания танкера из России Юрист Бекяшев предложили привлечь Украину к трибуналу после задержания российского танкера

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Задержание российского танкера «Волгонефть-268» властями Украины находится вне правового поля, оно не правомерно, потому что судно ходит под флагом третьей страны — Зимбабве, заявил в беседе с NEWS.ru профессор, специалист по международному и морскому праву Московского государственного юридического университета Камиль Бекяшев. По словам эксперта, оснований для такого шага у Киева не было, так как страны не ведут между собой войны.

Украина поступила абсолютно не правомерно, потому что она арестовала судно под чужим флагом. При этом государство не участвует в конфликте ни со стороны Украины, ни России. А в данном случае ещё и порт приписки судна зимбабвийский, так что Украину в этом случае можно привлечь к международному морскому трибуналу, — сказал Бекяшев.

Он также отметил, что Украина обязана освободить корабль, иначе она может быть привлечена к ответственности.

В порту Черноморска Одесской области ранее был задержан для последующего изъятия российский нефтяной танкер «Волгонефть-268», который находился на Ильичевском судоремонтном заводе. В момент ареста на судне был установлен замбийский флаг.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому власти могут начать принудительно изымать собственность России и её резидентов на территории страны. Документ распространяется на все объекты собственности россиян.