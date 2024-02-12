Украину могут оставить без прибыли от замороженных активов России РИА Новости: Украина лишится прибыли за 2023-й год с замороженных активов России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз не обладает юридическим механизмом, позволяющим изъять замороженные российские активы и передать часть из них Украине, говорится в статье РИА Новости. По данным агентства, даже если руководство ЕС сможет найти такое решение, то использовать этот механизм не получится, ввиду отсутствия у него обратной силы.

В статье говорится, что из замороженных $300 млрд, $180 находятся в крупнейшем депозитарии ценных бумаг — Euroclear, который за 2023-й год заработал €4,4 млрд посредством инвестирования. Автор статьи, ссылаясь на данные Financial Times, утверждает, что Киев не получит и этих денег.

Ранее Совет Федерации призвал Минфин разработать законопроект с ответными мерами на случай использования западными странами замороженных российских активов. Вице-спикер верхней палаты парламента Николай Журавлев заявил, что ведомство должно разработать соответствующий проект закона и быть «в полной боевой готовности» его принять.

Между тем, глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал инициативу ЕС по использованию доходов от российских активов наследием коммунизма. Он добавил, что в Будапеште помнят практику таких конфискаций и не хотят ее повторения.