Украину обязали изменить Таможенный кодекс для борьбы с коррупцией Bloomberg: МВФ призвал Киев изменить Таможенный кодекс для борьбы с коррупцией

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Международный валютный фонд призвал Украину внести изменения в Таможенный кодекс с целью усиления противодействия коррупции и получения дальнейшей финансовой поддержки, сообщает Bloomberg со ссылкой на обновленный меморандум о сотрудничестве с МВФ. Киев должен гарантировать соблюдение законодательства Европейского союза в таможенных операциях и обеспечить прозрачность при найме руководителей и персонала.

По данным МВФ, Украина обязана провести внешний аудит Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) к концу сентября. Задание возложено на международных аудиторов, отобранных в соответствии с требованиями партнеров фонда. По словам представителей МВФ, результаты аудита должны быть использованы для улучшения работы НАБУ.

Среди условий для получения финансовой поддержки от МВФ также упоминается необходимость реформировать налоговые льготы, увеличение доходов бюджета, осторожная либерализация валютного контроля, дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики и поддержание резервов Центрального банка на уровне $28,8 млрд. Эти меры, по мнению экспертов, ограничат возможности ЦБ в проведении валютных интервенций для поддержки гривны.

Ранее совет исполнительных директоров МВФ утвердил выделение нового транша Украине на сумму $2,2 млрд. В фонде отметили, что, несмотря на сложные условия, экономические показатели страны «остаются высокими».