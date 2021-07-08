Украину обвинили в ухудшении экологии Крыма

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Агентство национальной безопасности США (NSA) установило слежку за журналистом Такером Карлсоном, который запланировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире собственной программы на Fox News.

Карлсон рассказал, что никому не говорил о своих планах, кроме исполнительного продюсера. Ему не было стыдно за попытку взять интервью у Путина, потому что, по его мнению, это хороший инфоповод....