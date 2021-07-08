Украину обвинили в ухудшении экологии Крыма

Севастополь, РоссияФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Читайте нас в Google Новости
Украина специально создаёт условия для ухудшения экологической ситуации в Крыму. Об этом заявил полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Его слова приводит РИА Новости.
Эти регионы округа вплотную столкнулись с внешнеполитическим давлением со стороны Украины, которая умышленно создаёт условия для ухудшения экологической обстановки на Крымском полуострове, — отметил Устинов на совещании в Майкопе.
В этой связи он считает важным обеспечить максимальный экологический контроль в Крыму.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти займутся решением острых проблем экологии в Кузбассе. Он подчеркнул, что Новoкузнецк входит в число 12 промышленных центров России, где к 2024 году oбъём выбросов загрязняющих вещeств в атмосферу должeн снизиться как минимум на 20%. Путин добавил, что подобные задачи в отношении других городов Кузбасса, где вопросы эколoгии и чистого воздуха стоят так же остро, будут постепенно решаться.