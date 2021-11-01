Лавров обвинил Украину в невыполнении договорённостей по Донбассу

Москва не уходит от встреч в «нормандском формате», тогда как Киев «пальцем не пошевелил», чтобы выполнить договорённости об урегулировании конфликта, достигнутые на саммите в Париже в 2019 году. При этом Россию по-прежнему считают стороной конфликта, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что встречам в «нормандском формате» должно предшествовать выполнение условий саммита, проведённого в декабре 2019 года в Париже, о чём заявил в том числе и президент России Владимир Путин.

Немецкие же и французские коллеги, по словам Лаврова, предпочитают сохранить «конструктивную двусмысленность» вокруг того, кто должен выполнять договорённости по Донбассу. Они полагают, что Россия несёт в этом кризисе особую ответственность, поскольку якобы является стороной конфликта.

Всё, что там было оговорено, должна была делать киевская власть. Она пальцем не пошевелила по «формуле Штайнмайера», по определению особого статуса Донбасса, по закреплению этого статуса на постоянной основе в законодательстве Украины и по вопросам безопасности, — сообщил глава МИД в эфире программы Кирилла Вышинского «1/6» на телеканале «Россия 24».

Ранее Лавров заявил, что Россия наблюдает попытки украинских властей создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия. Призывы Киева к немедленной встрече в «нормандском формате» при отказе выполнять Минские соглашения он назвал «внешнеполитической шизофренией». Министр подчеркнул, что «нормандский формат» должен создавать условия для полного выполнения договорённостей по Донбассу.