Украину назвали самой криминальной страной в Восточной Европе

https://static.news.ru/photo/69cab8b8-c990-11ea-b893-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

Украина является самым опасным государством в Восточной Европе с точки зрения криминогенной обстановки. К таким выводам пришли социологи на основе оценки уровня преступности и безопасности.

Специалисты просчитали эти показатели для 30 восточноевропейских городов. Первые три места в рейтинге заняли Одесса, Днепр и Харьков. Кроме них в список попали Киев и Львов, которые оказались на шестой и десятой позициях соответственно.

В Одессе индекс преступности составил 53,23, а индекс безопасности — 46,77, сообщает портал Numbeo.

На четвёртом месте российский город Новосибирск с показателями преступности и безопасности 47,54 и 52,46 соответственно.

В первую пятёрку также вошёл Екатеринбург. Кроме того, в рейтинге фигурируют Москва (12), Санкт-Петербург (13) и Нижний Новгород (21).

В мировом рейтинге лидирует Венесуэла. Там индекс преступности равен 84,57, а показатель безопасности — 15,43. В тройку лидеров вошли ЮАР и Гондурас. Украина занимает 112-е место, а Россия — 159-е.

Ранее NEWS.ru писал, что в России названы регионы с самой высокой женской преступностью в 2019 году. Первые три места заняли Московская, Челябинская и Свердловская области. Меньше всего преступлений, совершённых женщинами, было зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономных округах.