Украину и Запад предупредили об ответственности за кровопролитие Небензя: Киев будет виновен в кровопролитии, если отвергнет мирный план Москвы

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя

В случае если Киев и Запад отвергнут мирный план России, политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития ляжет на них, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Он предупредил, что так как реалии на земле будут меняться, дальнейшие условия переговоров будут другими, передает РИА Новости.

Очевидно, что реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров тогда будут другими, — подчеркнул Небензя.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. По словам Путина, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

По словам доцента кафедры истории России Государственного университета просвещения Араика Степаняна, мирное предложение, которое Путин озвучил накануне конференции по Украине в Швейцарии, дает четкий сигнал Киеву и Западу. Таким образом Москва в очередной раз протягивает Киеву руку, отметил эксперт.