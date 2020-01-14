https://static.news.ru/photo/d3e6d8c8-36d1-11ea-8913-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Газотранспортную систему (ГТС) Украины придётся частично «порезать» на металлолом, так как Незалежная не нуждается в имеющемся объёме мощностей. Директор компании Exploration&Production Consulting Геннадий Кобаль пояснил, что сейчас актуален вопрос оптимизации инфраструктуры ГТС.

Она рассчитана на транзит 200 млрд кубометров, и столько уже давно не нужно, — заявил эксперт в разговоре с порталом 112.ua.

В материале отмечается, что Киеву по истечении действующего контракта не стоит рассчитывать на объём транзита, превышающий 40 млрд кубических метров. По словам Кобаля, то, на сколько Украине будет необходимо сократить инфраструктуру, будет зависеть от решения вопроса альтернативной загрузки ГТС.

Ранее глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что в 2020 году снижение транзита газа через территорию Незалежной составит порядка 15 млрд кубометров, писал NEWS.ru.