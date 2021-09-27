Украинская «оборонка» пожаловалась на нехватку комплектующих из России

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины не хватает более 3000 комплектующих. До 2014 года они поставлялись из России, и заменить их пока нечем, хотя работа в этом направлении ведётся, заявил директор по закупкам «Укроборонпрома» Роман Аврамов.

Так, по состоянию на 2014 год зависимость предприятий концерна от комплектующих российского производства составляла более 12 тысяч номенклатур различных видов продукции.

Однако в течение 2014–2019 годов благодаря активному привлечению предприятиями концерна украинских производителей, стран-партнёров и собственных производственных мощностей проведена замена около 4,5 тысячи позиций номенклатур товаров, а в 2020-м — ещё 1,5 тысячи, — приводятся слова Аврамова на сайте концерна.

Отмечается, что стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины, утверждённая указом президента страны Владимиром Зеленским от 20 сентября 2021 года, предусматривает полную ликвидацию зависимости от поставок материалов, комплектующих изделий, элементной базы и критических технологий из России. В частности, среди товаров, которые подлежат импортозамещению, называются, в частности, микро- и радиоэлектроника, спeцсплавы и специальные материалы, подшипники, электроприборы и контрольно-измерительные приборы.

В сентябре «Укроборoнпром» сообщил, что украинское государственное предприятие «Зоря» — «Машпрoект» заключило контракт с Gоa Shipyard на поставку двух двигателей М7Н2. Газотурбинными установками планируется оснастить многоцелевые корабли проекта 11356 типа Tаlwar, которые спроектированы Россией, но строятся Индией.