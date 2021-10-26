Украинского журналиста Гордона не пустили в Грузию

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что его не пустили в Грузию. Причину запрета въезда на территорию страны ему не объяснили. Журналист связывает это решение с тем, что он намеревался посетить в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом Гордон написал в своём Instagram-аккаунте.

Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещён. Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать моё посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили. Всё, что произошло, — это международный скандал и позор для грузинских властей, — пишет Гордон.

Он отметил, что намерен вылететь обратно в Киев тем же самолётом, которым прилетел.

Принадлежащее ему интернет-издание «ГОРДОН» отмечает , что по словам заместителя директора аэропорта, все причины недопуска журналиста на территорию Грузии будут объяснены письменно в течение 10 дней посольству Украины.

В издании полагают, что это решение связано с тем, что Гордон неоднократно делал заявления в поддержку Саакашвили.

Накануне бывшему президенту Грузии потребовалась помощь реаниматологов, заявил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили. По его словам, один из жизненных показателей Саакашвили упал до критической отметки. Экс-президент считает себя политзаключённым и голодает уже 25 дней.

Саакашвили был арестован 1 октября сразу после возвращения в Грузию, которую покинул в 2013 году. На родине в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны был заочно осуждён. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о том, что любая попытка пересечь границу Грузии обернётся арестом и тюремным заключением.