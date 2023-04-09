Украинского разведчика арестовали за вербовку террористов в Херсоне Суд в РФ заочно арестовал офицера ГУР за вербовку террористов в Херсоне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в России заочно арестовал офицера Главного управления разведки Украины Александра Гурко по обвинению в вербовке террористов для диверсий в Херсоне, сообщает корреспондент ТАСС со ссылкой на постановление суда. По версии обвинения, мужчина склонял гражданина Украины к совершению взрыва в первые месяцы начала СВО. В случае, если разведчик появится на территории России, его заключат под стражу на два месяца.

Вынесено постановление о привлечении Александра Гурко в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения в совершении преступления <...> склонение, вербовка, вооружение лица в целях совершения акта международного терроризма — совершение вне пределов РФ взрыва <...> в период с 24 февраля по 9 мая 2022 года. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции в РФ, — говорится в постановлении суда.

Офицер ГРУ является фигурантом в деле гражданина Украины Павла Запорожца, обвиняемого в попытке устроить теракт в Херсоне 9 мая 2022 года.

Ранее Тульский областной суд признал гражданина Украины виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам лишения свободы. Согласно материалам уголовного дела, гражданин Украины занимался противозаконной деятельностью в период с января 2020 года по август 2021-го. Находясь на территории Тулы, он собирал сведения, которые составляют государственную тайну, для передачи их на родину. Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии строгого режима.