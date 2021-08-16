Украинского пенсионера задержали за шпионаж в пользу России

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала пенсионера из Херсонской области за шпионаж в пользу России. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что мужчина якобы работал в качестве агента Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России и передавал Москве информацию об обустройстве одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона. Кроме того, пенсионера обвинили в том, что он предоставлял данные о подходящих для вербовки украинцах по скрытым каналам связи.

Во время обысков у мужчины нашли оружие с патронами, гранату и переписку с инструкциями. Подозреваемый находится под стражей. В настоящее время ведётся расследование по статье о госизмене.

Ранее контрразведчики СБУ сообщили, что обнаружили и задержали агента российской военной разведки, временно проживающего на территории Украины. По заявлению украинской стороны, агент периодически выезжал по специальному заданию в зону проведения операции Объединённых сил в целях получения разведывательной информации. За это он получал деньги.