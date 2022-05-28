Украинское госпредприятие «Антонов» опровергло утилизацию обломков «Мрия»

Ан-225 «Мрия» («Мечта») / Фото Alex Beltyukov/CC 3.0/wikipedia.org

Украинское государственное предприятие «Антонов» опровергло данные об утилизации обломков самого большого транспортного самолёта в мире Ан-225 «Мрия». Отмечается, что видео, в котором обломки воздушного судна увозят в неизвестном направлении, было снято «пиратским» способом и распространено без согласования соответствующих органов. На опубликованных кадрах можно увидеть, как из аэропорта «Киев-Антонов-2» вывозят агрегаты самолёта, пишет РИА Новости.

Видео, которое послужило основой для распространения указанной недостоверной информации, было снято «пиратским» способом и распространено без согласования с ГП «Антонов» и соответствующими государственными органами, — сказано в сообщении госпредприятия.

О том, что Ан-225 «Мрия» уничтожен на аэродроме в Гостомеле под Киевом сообщил госконцерн «Укроборонэкспорт» 27 февраля.

Доктор военных наук Константин Сивков ранее заявил, что основная часть исправных украинских боевых самолётов и вертолётов была уничтожена в первые дни военной спецоперации. По словам эксперта, находящиеся в воздухе единичные летательные аппараты военно-воздушных сил Украины не могут существенно повлиять на ход событий. Он назвал «глупостью» попытки Киева вводить в эксплуатацию неисправную технику.