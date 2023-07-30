Украинским БПЛА оборвали крылья в Москве: новости СВО на вечер 30 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат после попытки удара дронами ВСУ по Москве заявил, что украинские беспилотники могут долететь до любой точки России. Военкор Александр Сладков усомнился в словах Игната, обратив внимание на то, что до некоторых отдаленных районов России даже на больших самолетах невозможно долететь без нескольких пересадок, а одна только Якутия по площади больше «пяти Украин».

Минобороны России 30 июля опубликовало сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За сутки на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Краснолиманском, Купянском и Херсонском направлениях были уничтожены порядка 725 украинских военных, один танк, семь боевых бронированных машин, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30. Средствами ПВО за сутки сбиты 44 беспилотника ВСУ, а истребители ВКС России поразили украинский военный вертолет Ми-8 в районе Воздвиженки в ДНР.

Фото: МО РФ Боевая работа расчетов САУ Мста-С

Минобороны сообщило о продолжении наступления российских войск на Купянском направлении, где за день подразделения ВС РФ продвинулись вглубь обороны противника на 300 метров в направлении населенного пункта Новоселовское в ЛНР. При этом ВСУ за сутки потеряли на данном направлении более 80 военных. В целом за 24 часа ВС России отразили 11 атак ВСУ, в том числе семь на Донецком направлении и три — на Краснолиманском. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях Украина также не имела успеха.

Помимо того, по данным Минобороны, в Днепропетровской области в районе населенного пункта Могилевка были уничтожены центр переподготовки и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотников ВСУ.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал кадры разрушений в одной из башен «Москва-Сити» в результате утренней атаки украинских дронов, подавленных средствами РЭБ. Как пишут авторы канала, на снимках запечатлели повреждения офиса Минцифры России, расположенного в одном из зданий IT-квартала делового комплекса. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Дроны, ударившие по «Москва-Сити», могли быть запущены как с Украины, так и с территории Подмосковья, считает военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, беспилотники, задействованные Киевом при налете на Москву утром 30 июля, имели большую дальность.

Военкор Александр Коц высказал мнение, что цель налета дронов ВСУ на «Москва-Сити» была не военной, а информационно-психологической или террористической. Его коллега с ВГТРК Андрей Руденко в свою очередь предрек жесткий ответ со стороны России, при котором удары будут направлены на военные объекты Украины.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»

Число пострадавших в Таганроге в результате ракетной атаки ВСУ 28 июля увеличилось до 22 человек, сообщил глава города Андрей Фатеев. По его словам, за медицинской помощью в том числе обратился ребенок, в момент ударов по городу упавший с велосипеда и в результате получивший ушиб. При этом девять человек с травмами все еще остаются в больницах в состоянии средней степени тяжести.

Минобороны выложило видео поражения БМП ВСУ ударом управляемой ракеты с вертолета Ка-52 «Аллигатор». Telegram-канал «Воин DV» при этом опубликовал кадры уничтожения двух танков ВСУ в ходе боя на Времевском выступе, подбитых артиллерийским подразделением и расчетом противотанкового комплекса.

Предположительно, Россия начала применять новые технологии в сфере радиоэлектронной борьбы, которые позволяют подавлять спутниковый интернет Starlink, сообщил Telegram-канал «Неофициальный Безсонов» со ссылкой на командира одного из подразделений ВСУ. По словам украинского военного, стабильная работа Starlink даже важнее для фронта, чем истребители F-16. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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