Украинским беженкам в Европе пообещали сексуальное рабство

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что беженки, прибывающие в Европу с Украины, становятся «живым товаром» для торговцев людьми. Она добавила, что европейские коллеги сообщали об этой проблеме, с которой сталкиваются женщины. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Они становятся «живым товаром» для торговцев людьми и потенциальными жертвами преступлений на сексуальной почве, — поделилась Москалькова.

В настоящее время с Украины в соседние страны Европы прибыли более 4,5 миллиона человек.

Госдепартамент США ранее обнародовал очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире за 2021 год, где Россия подвергается критике. Так, по мнению американцев, российский парламент «не является независимым» от исполнительной ветви власти. В докладе отмечается, что на выборах в Госдуму в сентябре 2019 года и выборах президента в 2018 году якобы были допущены нарушения.

В документе также сообщается, что воссоединение Крыма с Россией якобы «продолжает оказывать существенное и негативное влияние на ситуацию с правами человека». Прошлогодний доклад, по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, был наполнен двойными стандартами и клишированными обвинениями.