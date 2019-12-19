https://static.news.ru/photo/1b387b24-22bd-11ea-9d80-fa163e074e61_660.jpg Фото: MinistryofDefence.UA/facebook.com

Роман Цимбалюк, журналист с Украины, который в ходе пресс-конференции задал Владимиру Путину вопрос о танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию в соцсети. Он оспорил замечание российского лидера о том, что ВСУ пользуется только боевыми машинами, созданными в СССР.

Цимбалюк на своей странице в Facebook указал , что, во-первых, российская армия тоже в основном использует советские модернизированные танки, а во-вторых, у ВСУ имеется модернизированная Украиной версия Т-64 под названием «Булат».

Ранее NEWS.ru сообщал, что на своей пресс-конференции Владимир Путин шуткой ответил на слова Романа Цимбалюка о том, что Москва, вероятнее всего, изменила бы отношение к журналистам с Украины, если бы украинские танки были на Кубани. В ответ Путин напомнил о советском происхождении танков, которые в настоящее время находятся на вооружении ВСУ.