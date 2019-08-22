https://static.news.ru/photo/2c3e3430-74f4-11e9-8281-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici / Le Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный редактор портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко в нежелании объявить войну России.

При этом он отметил, что всё идёт к тому, что в ближайшее время произойдёт разрыв всех отношений с Москвой и начало полномасштабных военных действий.

Все говорят: «мир, мир, мир». Но мы видим, что усилия по его достижению пока малоэффективны, — заявил Бутусов в интервью украинскому порталу «Обозреватель».

Он подчеркнул, что разрыв отношений с «враждебным» государством должен стать приоритетным вопросом для властей Украины. Журналист призвал основательно подготовиться к этому шагу.

Вместе с тем Бутусов признал, что на Украине объекты атомной энергетики и поставки угля в настоящее время замкнуты на России, несмотря на продолжающийся с 2014 года конфликт.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин рассказал о «войне с Москвой» из-за Крыма. Он выразил недоумение, почему украинские власти никогда не поднимали вопрос об агрессии России на уровне Генассамблеи ООН, ведь в Крыму находятся войска РФ, а также висят флаги другого государства, которое считает эту территорию своей.