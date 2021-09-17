Украинский журналист предложил лишить права голоса жителей ДНР

Жители Донецкой народной республики в случае возвращения в состав Украины должны быть жёстко ограничены в правах. В частности, их нужно лишить права голоса на десять лет. Это будет временная мера для того, чтобы население «втянулось» в действительность страны, заявил, выступая в программе «Право на власть» львовский журналист Остап Дроздов, пишет URA.RU.

Украина обязана работать с населением Донбасса, жестко объяснить каждому человеку на оккупированной территории, что в случае реинтеграции они должны поработать над собой. Их, возможно, на десять лет лишат права голоса. Потому что не может человек, который семь лет не знает, что делается на Украине, идти на следующий год на выборы так же, как человек, который является волонтёром, который является активным гражданином, — цитирует его агентство.

По слова Дроздова, автоматическое вхождение назад в украинскую действительность «только в сказках бывает». Чтобы снова иметь право называться украинцами, жителям ДНР «нужно приложить усилия самим», заключил он.

Журналист добавил, что в Донбассе обязательно должна пройти насильственная украинизация, декоммунизация, а также люстрация среди населения.

Накануне секретарь Совбеза Алексей Данилов в ходе брифинга сообщил о том, что Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции в отношении организаторов избирательного процесса в Госдуму в Крыму и для жителей самопровозглашённых республик Донбасса. Ограничительные меры касаются членов избирательных комиссий, кандидатов, агитаторов и наблюдателей.