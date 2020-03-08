Украинский журналист Станислав Асеев, осуждённый в ДНР за шпионаж, заявил, что Киев не сможет вернуть Донбасс.
Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть — в этом смысле потеряли, — сообщил он в интервью украинскому «Пятому каналу».
Асеев считает, что в Донбассе выросло целое поколение детей, которых воспитывали на основе подвигов ополченцев в противостоянии с Киевом. Он добавил, что для того, чтобы вернуть территории ДНР и ЛНР под контроль Украины, нужно вывезти в Россию всех, кто участвовал в конфликте на стороне самопровозглашённых республик. Однако он назвал такой сценарий фантазией.
Как ранее писал NEWS.ru, российский Профсоюз журналистов осудил приговор украинскому писателю и медийщику Станиславу Асееву. Власти непризнанной ДНР приговорили его к 15 годам за «шпионаж». Журналиста освободили в ходе обмена пленными 29 декабря 2019 года.
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