https://static.news.ru/photo/d81fffa6-6178-11ea-9f6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украинский журналист Станислав Асеев, осуждённый в ДНР за шпионаж, заявил, что Киев не сможет вернуть Донбасс.

Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть — в этом смысле потеряли, — сообщил он в интервью украинскому «Пятому каналу».

Асеев считает, что в Донбассе выросло целое поколение детей, которых воспитывали на основе подвигов ополченцев в противостоянии с Киевом. Он добавил, что для того, чтобы вернуть территории ДНР и ЛНР под контроль Украины, нужно вывезти в Россию всех, кто участвовал в конфликте на стороне самопровозглашённых республик. Однако он назвал такой сценарий фантазией.

Как ранее писал NEWS.ru, российский Профсоюз журналистов осудил приговор украинскому писателю и медийщику Станиславу Асееву. Власти непризнанной ДНР приговорили его к 15 годам за «шпионаж». Журналиста освободили в ходе обмена пленными 29 декабря 2019 года.