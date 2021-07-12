Украинский врач рассказала о свойствах сала в борьбе со старостью

Присутствие сала в рационе может напрямую повлиять на омоложение организма и помочь предотвратить появление опухолей. Об этом РИА Новости заявил украинский иммунолог, генетик и диетолог, автор методики оздоровления и похудения, основанной на принципах генетического питания Людмила Гончарова.

По её словам, несмотря на высокую калорийность данного продукта, весь жир идёт не на набор веса, а наоборот служит «строительным материалом» для гормонов, который синтезируется из жира, а также участвует в формировании мембраны клетки и оказывает иммуномодулирующее действие.

Это является защитой от вирусных инфекций, — заявила Гончарова.

Также врач отметил, что кислоты, которые содержатся в сале, выступают в роли антиоксидантов, оказывают профилактическое противоопухолевое действие и улучшают обменные процессы в организме.

Гончарова подчеркнула, что именно жир является хорошим проводником энергии в организме.

Углеводы – это быстрая энергия для нас, а жиры – это медленная энергия и надолго, — заключил эксперт.

Ранее врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа призвала россиян есть сало. По её словам, жир всегда превращается в нужный продукт питания, а желудочно-кишечный тракт — это наш иммунитет. Она подчеркнула, что сало — это продукт, который содержит много полезного.