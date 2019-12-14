Один военнослужащий вооружённых сил Украины погиб, а другой получил ранения во время обстрела в Донбассе. 14 декабря, по данным ВСУ, огонь по ним был открыт пять раз.
Противник обстрелял наши подразделения из запрещённых минскими договорённостями миномётов калибра 82 мм, гранатомётов различных систем и пулемётов крупного калибра. Зафиксирована огневая активность вражеских снайперов, — говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в Facebook.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что правительство может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, если урегулирование конфликта на базе Минских соглашений не сработает, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен