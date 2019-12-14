https://static.news.ru/photo/a49af3ee-1e92-11ea-bd45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation/facebook.com

Один военнослужащий вооружённых сил Украины погиб, а другой получил ранения во время обстрела в Донбассе. 14 декабря, по данным ВСУ, огонь по ним был открыт пять раз.

Противник обстрелял наши подразделения из запрещённых минскими договорённостями миномётов калибра 82 мм, гранатомётов различных систем и пулемётов крупного калибра. Зафиксирована огневая активность вражеских снайперов, — говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в Facebook.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что правительство может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, если урегулирование конфликта на базе Минских соглашений не сработает, писал NEWS.ru.